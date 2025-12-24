Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci yarı fikstürü

Büyük bir heyecana sahne olan Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk devresi sona erdi. 17 hafta sonunda Galatasaray zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise ikinci sırada araya girdi. Heyecan dolu yarışta ikinci yarı başlangıç tarihi merak edilirken, futbolseverler "Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak?" sorusu araştırılmaya devam ediliyor. İşte, 2025-26 Süper Lig ikinci devre fikstürü...
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda ilk yarı, büyük bir çekişmenin ardından tamamlandı. 17 haftalık periyodu Galatasaray lider kapatırken, Fenerbahçe zirve takibini ikinci sırada sürdürdü. Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının kızıştığı ligde gözler artık ikinci yarıya çevrildi. Futbolseverler, "Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını merak ederken, 2025-26 Süper Lig ikinci yarı fikstürü de gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...
SÜPER LİG İKİNCİ DEVRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Şampiyonluk ve kümede kalma yarışı her geçen hafta kızışırken, futbolseverler "Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlıyor?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ikinci devre 16 Ocak 2026 Cuma günü başlayacak. Süper Lig ikinci yarı fikstürü 16, 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak olan 18. hafta maçlarıyla gerçekleştirilecek.
SÜPER LİG İKİNCİ YARI FİKSTÜRÜ
16 Ocak 2026 Cuma günü başlayacakSüper Lig ikinci yarı fikstürüşöyle:
Başakşehir-Karagümrük Kasımpaşa-Antalyaspor Gençlerbirliği-Samsunspor Konyaspor-Eyüpspor Göztepe-Rizespor Galatasaray-Gaziantep FK Kocaelispor-Trabzonspor Alanyaspor-Fenerbahçe Beşiktaş-Kayserispor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
17 haftası tamamlanan Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu ise şu şekilde: