Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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'de yeni belli oldu!

Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu!

'de gelecek yıl uygulanacak yabancı sınırı belli oldu. Buna göre önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alabilecek.

'de önümüzdeki iki sezonda uygulanacak belli oldu.

SPOR'un haberine göre Süper Lig'de gelecek sezon, mevcut kural gibi 14 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ancak 8 yabancı oyuncu ilk 11'de yer alacak.

Sonraki sezon yani 2021-22 sezonunda ise 12 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ve 7 tanesi sahada olacak.

  1. 08.07.2020
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