Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu!

Süper Lig'de önümüzdeki iki sezonda uygulanacak yabancı kuralı belli oldu.

TRT SPOR'un haberine göre Süper Lig'de gelecek sezon, mevcut kural gibi 14 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ancak 8 yabancı oyuncu ilk 11'de yer alacak.

Sonraki sezon yani 2021-22 sezonunda ise 12 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ve 7 tanesi sahada olacak.



