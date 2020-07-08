Süper Lig'de yeni yabancı kuralı belli oldu!
Süper Lig'de gelecek yıl uygulanacak yabancı sınırı belli oldu. Buna göre önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alabilecek.
Süper Lig'de önümüzdeki iki sezonda uygulanacak yabancı kuralı belli oldu.
TRT SPOR'un haberine göre Süper Lig'de gelecek sezon, mevcut kural gibi 14 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ancak 8 yabancı oyuncu ilk 11'de yer alacak.
Sonraki sezon yani 2021-22 sezonunda ise 12 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek ve 7 tanesi sahada olacak.
- 08.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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