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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Kadroda 2 değişim

Kadroda 2 değişim

, ile ligde oynanan maçtan iki ismi değiştirdi.

, ile ligde oynanan maçtan iki ismi değiştirdi. Kart cezalısı olduğu için oynamayan Da Costa'nın yerine Campi'ye ilk 11'de görev veren Çimşir, ayrıca sağ bekte te Kamil 'nin yerine cezası sona eren Pereira'yı değerlendirdi.
  1. 9.7.2020
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