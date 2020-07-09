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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Umudumuz sürüyor

Umudumuz sürüyor

'nın yıldızı Nwakaeme umutlarının sürdüğünü söyledi. sol kanat, " alamadığımız için üzgünüm. mutlu olduğum şey geri dönebilmem. umudumuzu kaybetmiş değiliz." dedi.

'nın yıldızı Nwakaeme umutlarının sürdüğünü söyledi. sol kanat, " alamadığımız için üzgünüm. mutlu olduğum şey geri dönebilmem. umudumuzu kaybetmiş değiliz. Pes etmiş değiliz. 4 puanlık fark var. Her şey mümkün. Harika bir iş çıkarmıştık. Umudumuzu kaybetmedik. Son ana kadar savaşmaya devam ediyoruz'' dedi.
  1. 9.7.2020
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