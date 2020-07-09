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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Ndiaye’ye sert hamle es geçildi

Ndiaye’ye sert hamle es geçildi

Maçın hakemi dün VAR'daki 'ın uyarıları ile lehine iki penaltı verdi. Ancak maçın hemen başında ceza alanı içinde Ndiaye'ye yapılan hareketi es geçtiler.

Maçın hakemi dün VAR'daki 'ın uyarıları ile lehine iki penaltı verdi. Ancak maçın hemen başında ceza alanı içinde Ndiaye'ye yapılan hareketi es geçtiler. Bordo-mavili takımın atağında Doğukan, Ndiaye'yi sert bir hareketle indirdi ancak ne Meler gördü ne de VAR devreye girdi.
  1. 9.7.2020
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