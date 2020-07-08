TFF'den flaş altyapı kararı! 2021-2022 sezonunda... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig TFF'den flaş altyapı kararı! 2021-2022 sezonunda...

'den flaş altyapı kararı! 2021-2022 sezonunda...

TFF'den flaş altyapı kararı! 2021-2022 sezonunda...

'deki yabancı futbolcu sayısında değişikliğe giden (), altyapıdan yetişen oyuncuların daha fazla şans bulması amacıyla da flaş bir karar aldı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre kulüpler, 2021-22 sezonunda altyapıdan yetişen en az 1 futbolcuyu ilk 11'de oynatmak zorunda olacak.

, yabancı sınırı kararının ardından altyapıda da devrim gibi bir karar imza attı.

Buna göre, 3 yıl içinde kadrolarda altyapılardan yetişen daha fazla oyunculara yer verilmek zorunlu olacak.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre kulüpler, gelecek sezon maç kadrosunda altyapıdan yetişen 1 oyuncuya, 2021-22 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişen bir oyuncuya ve 2022-23 sezonunda ise ilk 11'de altyapıdan yetişen 2 oyuncuya yer vermek zorunda olacak.

İşte TFF'nin yeni altyapı kuralı:

2020-21
21 kişilik listede altyapıdan 1 oyuncu bulundurulacak. (1998 ve sonrası)

2021-22
İlk 11'de altyapıdan 1 oyuncu bulundurulacak. (2000 ve sonrası)

2022-23
İlk 11'de altyapıdan 2 oyuncu bulundurulacak. (2002 ve sonrası)

  1. 08.07.2020
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