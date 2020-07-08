TFF'den flaş altyapı kararı! 2021-2022 sezonunda...
Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısında değişikliğe giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), altyapıdan yetişen oyuncuların daha fazla şans bulması amacıyla da flaş bir karar aldı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre kulüpler, 2021-22 sezonunda altyapıdan yetişen en az 1 futbolcuyu ilk 11'de oynatmak zorunda olacak.
TFF, yabancı sınırı kararının ardından altyapıda da devrim gibi bir karar imza attı.
Buna göre, 3 yıl içinde kadrolarda altyapılardan yetişen daha fazla oyunculara yer verilmek zorunlu olacak.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre kulüpler, gelecek sezon maç kadrosunda altyapıdan yetişen 1 oyuncuya, 2021-22 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişen bir oyuncuya ve 2022-23 sezonunda ise ilk 11'de altyapıdan yetişen 2 oyuncuya yer vermek zorunda olacak.
İşte TFF'nin yeni altyapı kuralı:
2020-21
21 kişilik listede altyapıdan 1 oyuncu bulundurulacak. (1998 ve sonrası)
2021-22
İlk 11'de altyapıdan 1 oyuncu bulundurulacak. (2000 ve sonrası)
2022-23
İlk 11'de altyapıdan 2 oyuncu bulundurulacak. (2002 ve sonrası)
- 08.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF'den flaş altyapı kararı! 2021-2022 sezonunda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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