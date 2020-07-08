Süper Lig'de yeni sezon ve transfer döneminin başlama tarihi duyuruldu! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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'de ve transfer döneminin başlama tarihi duyuruldu!

Süper Lig'de yeni sezon ve transfer döneminin başlama tarihi duyuruldu!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen ve yeniden başlayan 'in gelecek sezon ne zaman başlayacağı belli oldu. Buna göre, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 'de başlayacak. Transfer dönemi ise 4 Ağustos'ta start alacak.

'de 2020-2021 sezonunu başlangıç tarihi belli oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan futbol sezonu, Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 tarihinde ise sona erecek.

TRANSFER DÖNEMİ 4 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK!
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 5 Ekim 2020 tarihinde ise sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra TFF tarafından açıklanacak.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 19:04
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