Süper Lig'de yeni sezon ve transfer döneminin başlama tarihi duyuruldu!
Corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen ve yeniden başlayan Süper Lig'in gelecek sezon ne zaman başlayacağı belli oldu. Buna göre, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak. Transfer dönemi ise 4 Ağustos'ta start alacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu başlangıç tarihi belli oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan futbol sezonu, 11 Eylül Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 tarihinde ise sona erecek.
TRANSFER DÖNEMİ 4 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK!
2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 5 Ekim 2020 tarihinde ise sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra TFF tarafından açıklanacak.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 19:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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