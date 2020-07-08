Süper Lig'de yeni sezon ve transfer döneminin başlama tarihi duyuruldu!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu başlangıç tarihi belli oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan futbol sezonu, 11 Eylül Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 tarihinde ise sona erecek.



TRANSFER DÖNEMİ 4 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK!

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 5 Ekim 2020 tarihinde ise sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra TFF tarafından açıklanacak.