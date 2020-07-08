Beşiktaş ve Galatasaray Serdar Dursun'u istiyor!
Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2. Bundesliga'da Darmstad forması giyen Serdar Dursun ile ilgilendiği öğrenildi
Hannoversche Allgemeine'de yer alan habere göre; Darmstad ile 2. Bundesliga'da 16 gol ve 6 asistlik bir sezona imza atan Serdar Dursun'un, büyük bir kulüp için Darmstadt'tan ayrılmak istediği ve durumuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği bilgisi verildi. 1 yıllık sözleşmesi kalan Serdar Dursun'un satışına Darmstadt'ın da sıcak baktığı belirtildi.
BONSERVİS BEDELİ DE BELLİ
Haberin detayında, Darmstadt'ın Serdar Dursun için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği bilgisi de verildi.
Konu hakkında konuşan Darmstadt Teknik Direktörü Markus Beginn, "Ekonomik şartlar açısından kulüp yararına olacaksa Serdar Dursun'un transferine onay veririz." dedi.
TÜRKİYE'DE DE OYNADI
Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giyen Serdar Dursun, 2016'da tekrar Almanya'ya transfer olmuş ve 2018 yazında 350 bin euro bonservisle Fürth'ten Darmstadt'a transfer olmuştu.
- 08.07.2020
- Brighton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe'nin ilgilendiği Todibo için Marsilya da devrede!
- Mandzukic için Milan ve ManU devrede!
- West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Sheffield United - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray'a transferde dev rakip! F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından...
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!
- Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!
- Fenerbahçe'yi kafasından sildi! Gençlerbirliği maçı sonrası ayrılık kararı
- Fatih Terim aradığı savunmacısını buldu! Güney Amerika'ya transfer taarruzu
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Galatasaray Serdar Dursun'u istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.