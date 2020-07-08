Beşiktaş ve Galatasaray Serdar Dursun'u istiyor! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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ve 'u istiyor!

Beşiktaş ve Galatasaray Serdar Dursun'u istiyor!

ve 'ın 2. Bundesliga'da Darmstad forması giyen ile ilgilendiği öğrenildi

Hannoversche Allgemeine'de yer alan habere göre; Darmstad ile 2. Bundesliga'da 16 gol ve 6 asistlik bir sezona imza atan 'un, büyük bir kulüp için Darmstadt'tan ayrılmak istediği ve durumuyla ve 'ın ilgilendiği bilgisi verildi. 1 yıllık sözleşmesi kalan Serdar Dursun'un satışına Darmstadt'ın da sıcak baktığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ DE BELLİ
Haberin detayında, Darmstadt'ın Serdar Dursun için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği bilgisi de verildi.
Konu hakkında konuşan Darmstadt Teknik Direktörü Markus Beginn, "Ekonomik şartlar açısından kulüp yararına olacaksa Serdar Dursun'un transferine onay veririz." dedi.

TÜRKİYE'DE DE OYNADI
'de , Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giyen Serdar Dursun, 2016'da tekrar 'ya olmuş ve 2018 yazında 350 bin euro bonservisle Fürth'ten Darmstadt'a transfer olmuştu.

  1. 08.07.2020
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