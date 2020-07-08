Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! 'Suyun sesini duyuyor musun' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! "Suyun sesini duyuyor musun"

Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! "Suyun sesini duyuyor musun"

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Fenerbahçeli futbolcu Ömer Faruk Beyaz, profesyonel kariyerinde ilk resmi maçına Gençlerbirliği karşılaşmasında çıktı. 86. dakikada oyuna dahil olan 16 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli forma altındaki kısa süreli performansı taraftarın beğenisini kazandı. Ömer Faruk Beyaz mücadelenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:52
Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! Suyun sesini duyuyor musun

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, Gençlerbirliği maçında Süper Lig kariyerinde ilk maçına çıktı.

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Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! Suyun sesini duyuyor musun

86. dakikada Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan 16 yaşındaki futbolcu kısa sürede kalitesini belli etti.

Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! Suyun sesini duyuyor musun

Başarısız bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kısa sürede kalitesine belli ettiği maçta oynadığı futbolla taraftara umut verdi.


Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! Suyun sesini duyuyor musun

İlk lig maçına çıkan Ömer Faruk Beyaz karşılaşmadaki görüntülerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı ve bu paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlar yorum yağdırdı.

İşte o paylaşım ve Fenerbahçe taraftarının yorumları...

Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! Suyun sesini duyuyor musun
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