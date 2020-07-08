Son dakika: Fenerbahçe'den günün 2. transferi! Edgaras Ulanovas

Fenerbahçe Beko, daha önce Dyshawn Pierre transferini resmi olarak açıklamasının ardından yeni bi transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

Buna göre sarı lacivertliler, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ta forma giyen Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

F.BAHÇE'YE 20 SAYI ATMIŞTI

Ulanovas, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko'ya karşı Zalgiris formasıyla çıkmış ve 20 sayıyla skorer yönünü konuşturmuştu.