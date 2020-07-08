Son dakika: Fenerbahçe'den günün 2. transferi! Edgaras Ulanovas
Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in ardından günün 2. transferini yaptı... Sarı lacivertliler, Zalgiris'te forma giyen Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe Beko, daha önce Dyshawn Pierre transferini resmi olarak açıklamasının ardından yeni bi transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.
Buna göre sarı lacivertliler, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ta forma giyen Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
F.BAHÇE'YE 20 SAYI ATMIŞTI
Ulanovas, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko'ya karşı Zalgiris formasıyla çıkmış ve 20 sayıyla skorer yönünü konuşturmuştu.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 18:05
- Son dakika: Fenerbahçe'den günün 2. transferi! Edgaras Ulanovas
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'den günün 2. transferi! Edgaras Ulanovas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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