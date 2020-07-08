Son dakika: Fenerbahçe'den günün 2. transferi! Edgaras Ulanovas - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe günün 2. transferini açıkladı!

Son dakika: 'den günün 2. transferi!

Son dakika: Fenerbahçe'den günün 2. transferi! Edgaras Ulanovas

Beko, Dyshawn Pierre'in ardından günün 2. transferini yaptı... Sarı lacivertliler, Zalgiris'te forma giyen ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Beko, daha önce Dyshawn Pierre transferini resmi olarak açıklamasının ardından yeni bi transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

Buna göre sarı lacivertliler, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ta forma giyen ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

F.BAHÇE'YE 20 SAYI ATMIŞTI
Ulanovas, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko'ya karşı Zalgiris formasıyla çıkmış ve 20 sayıyla skorer yönünü konuşturmuştu.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 18:05
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