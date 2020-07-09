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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Kalinic’in yedeği Lucic

Kalinic’in yedeği Lucic

Kanarya sözleşmesi sona eren 'e de kalması için teklif yaptı.

Kanarya sözleşmesi sona eren 'e de kalması için teklif yaptı. Ayrılması halinde yerine 'ten Vladimir Lucic'in düşünüldüğü bildirildi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde maç başına 11.3 sayı ve 3.8 ribaunt ile oynayan 31 yaşındaki Lucic daha önce ve Partizan'da forma giydi.
  1. 9.7.2020
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