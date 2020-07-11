Emre Bol'dan Alper Potuk'a flaş yanıt!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un sosyal medyadan yaptığı açıklamaya flaş bir yanıt verdi. Bol, "Alper Potuk'a soruyorum. Devre arasında ayrılmak istediğini yönetime ilettim diyorsun. Peki devre arası transfer döneminde seni 3 kulüp istedi. Neden gitmedin? Bunun cevabını verebilir misin?" ifadelerini kullandı.
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