Olympiakos Galatasaray'dan Aaron Harrison'ı kadrosuna kattı!
Galatasaray Doğa Sigorta'da ayrılık. Yunanistan ekibi Olympiakos, Galatasaray'dan Aaron Harrison'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
İki sezondur Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen Aaron Harrison, EuroLeague ve Yunanistan devi Olympiakos'a transfer oldu.
Yunan ekibi yaptığı açıklama ile oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2019-20 sezonunu Galatasaray Doğa Sigorta formasıyla geçiren ABD'li isim, toplamda 40 maçta ortalama 30.1 dakika parkede kaldı ve 14.7 sayı, 3.3 ribaund, 3.1 asist, 1.5 top çalma istatistikleri ile mücadele etmişti.
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- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 17:55
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Olympiakos Galatasaray'dan Aaron Harrison'ı kadrosuna kattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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