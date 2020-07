Olympiakos Galatasaray'dan Aaron Harrison'ı kadrosuna kattı!

İki sezondur Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen Aaron Harrison, EuroLeague ve Yunanistan devi Olympiakos'a transfer oldu.

Yunan ekibi yaptığı açıklama ile oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

2019-20 sezonunu Galatasaray Doğa Sigorta formasıyla geçiren ABD'li isim, toplamda 40 maçta ortalama 30.1 dakika parkede kaldı ve 14.7 sayı, 3.3 ribaund, 3.1 asist, 1.5 top çalma istatistikleri ile mücadele etmişti.

? ??? ?????????? ??????????? ??? ???????? ??? ????? ???????. ? ?????????? ?????? ???????? ????????? ??????? ?????????. Olympiacos BC announces signing @AaronICE2 for the next two years. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/unPmRpoIOP