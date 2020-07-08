Olympiakos Galatasaray'dan Aaron Harrison'ı kadrosuna kattı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Galatasaray'da ayrılık! Resmi açıklama...

'dan 'ı kadrosuna kattı!

Olympiakos Galatasaray'dan Aaron Harrison'ı kadrosuna kattı!

Doğa 'da ayrılık. ekibi , Galatasaray'dan 'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İki sezondur Doğa forması giyen , EuroLeague ve devi 'a transfer oldu.

Yunan ekibi yaptığı açıklama ile oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

2019-20 sezonunu Galatasaray Doğa Sigorta formasıyla geçiren ABD'li isim, toplamda 40 maçta ortalama 30.1 dakika parkede kaldı ve 14.7 sayı, 3.3 ribaund, 3.1 asist, 1.5 top çalma istatistikleri ile mücadele etmişti.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 17:55
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