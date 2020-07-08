Anadolu Efes Chris Singleton'ın sözleşmesini uzattı!
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Chris Singleton'ın sözleşmesi uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada başarılı oyuncunun 2+1 yıl daha takımda kalacağı açıklandı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takıma katılan Singleton ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
THY Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonda 28 karşılaşmada 25.39 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 7,8 sayı, 4.4 ribaunt ve 1 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Chris Singleton, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise forma giydiği 13 maçta 10,9 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 08.07.2020
- Domagoj Vida Beşiktaş'a ihtarname gönderdi!
- Atalanta - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe Beko Dyshawn Pierre'i kadrosuna kattı!
- Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşmaya vardı
- Genoa - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! "Suyun sesini duyuyor musun"
- Galatasaray'a transferde dev rakip! F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından...
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!
- Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!
- Fenerbahçe'yi kafasından sildi! Gençlerbirliği maçı sonrası ayrılık kararı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anadolu Efes Chris Singleton'ın sözleşmesini uzattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.