Anadolu Efes Chris Singleton'ın sözleşmesini uzattı! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Basketbol Anadolu Efes o isimle devam dedi! 2+1 yıl...

'ın sözleşmesini uzattı!

Anadolu Efes Chris Singleton'ın sözleşmesini uzattı!

Takımı'nda ABD'li oyuncu 'ın sözleşmesi uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada başarılı oyuncunun 2+1 yıl daha takımda kalacağı açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takıma katılan Singleton ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonda 28 karşılaşmada 25.39 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 7,8 sayı, 4.4 ribaunt ve 1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

, ING Süper Ligi'nde ise forma giydiği 13 maçta 10,9 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

  1. 08.07.2020
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