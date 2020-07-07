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07 Temmuz 2020, Salı
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’te mutlu son

Anadolu Efes’te mutlu son

İptal edilen sezonda hem hem de 'de rakip tanımayan , 2020-21 için düğmeye bastı.

İptal edilen sezonda hem hem de 'de rakip tanımayan , 2020-21 için düğmeye bastı. Lacivert beyazlılar, sözleşmesi sona eren Rodrigue Beaubois'le tekrar anlaşma sağladı. 32 yaşındaki Fransız basketbolcu, iki yıllık sözleşmeye imza attı.
  1. 7.7.2020
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