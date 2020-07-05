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05 Temmuz 2020, Pazar
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Crocker gitti Taylor uzattı

Crocker gitti Taylor uzattı

, 'la yollarını ayırırken, ile sözleşme yeniledi.

, 'la yollarını ayırırken, ile sözleşme yeniledi. Alacaklarının bi kısmından feragat eden Crocker, sözleşmesinin ikinci yılını feshetti. Karşıyaka, Taylor ile 1 yılı opsiyonlu iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.
  1. 5.7.2020
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