Olympiakos Giannoulis Larentzakis'i kadrosuna kattı
THY Avrupa Ligi'nde yer alan Yunan ekiplerinden Olympiakos Baketbol takımı, yeni transferini açıkladı. Yunan ekibi skorer oyuncu Giannoulis Larentzakis'i kadrosuna kattı.
Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki Yunan şutör Larentzakis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Ikaros, Aris, Kolossos, AEK gibi takımlarda oynayan 1,95 metre boyundaki Larentzakis, son olarak İspanya'da UCAM Murcia forması giymişti.
Geçen sezon İspanya liginde 19 maça çıkan Larentzakis, 8,7 sayı, 2,5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
- 05.07.2020
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