Olympiakos Giannoulis Larentzakis'i kadrosuna kattı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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'i kadrosuna kattı

Olympiakos Giannoulis Larentzakis'i kadrosuna kattı

Avrupa Ligi'nde yer alan ekiplerinden Baketbol takımı, yeni transferini açıkladı. Yunan ekibi skorer oyuncu 'i kadrosuna kattı.

Kulübü, 26 yaşındaki şutör Larentzakis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Ikaros, Aris, Kolossos, AEK gibi takımlarda oynayan 1,95 metre boyundaki Larentzakis, son olarak 'da UCAM Murcia forması giymişti.

Geçen sezon İspanya liginde 19 maça çıkan Larentzakis, 8,7 sayı, 2,5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

  1. 05.07.2020
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