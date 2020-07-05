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Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!
Geçirdiği helikopter kazasıyla hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Kobe'nin helikopteri John Wayne Havaalanı'ndan 9.06'da kalkıyor, 09.33'te ise Camarilla Havaalanı'ndan bir pilot "Burada hafif yağmur yağmaya başladı" diyor.
5 Temmuz 2020 Pazar 15:39
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Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
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Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu Ara George Zobayan da yaşamını yitirmişti.
EŞİ DAVA AÇMIŞTI Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Şubat ayında helikopterin pilotu Ara George Zobayan ve Island Express'e dava açmıştı.
Vanessa Bryant davada, pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti.
Vanessa dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.