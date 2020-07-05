Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı! - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!

Geçirdiği helikopter kazasıyla hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Kobe'nin helikopteri John Wayne Havaalanı'ndan 9.06'da kalkıyor, 09.33'te ise Camarilla Havaalanı'ndan bir pilot "Burada hafif yağmur yağmaya başladı" diyor.
5 Temmuz 2020 Pazar 15:39
Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!

Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu Ara George Zobayan da yaşamını yitirmişti.

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!

EŞİ DAVA AÇMIŞTI
Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Şubat ayında helikopterin pilotu Ara George Zobayan ve Island Express'e dava açmıştı.

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!

Vanessa Bryant davada, pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti.

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!

Vanessa dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA