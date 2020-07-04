Nick Calathes Panathinaikos ile yollarını ayırdı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Panathinaikos'tan ayrıldı Barça'ya gidiyor!

Panathinaikos ile yollarını ayırdı

Nick Calathes Panathinaikos ile yollarını ayırdı

Yunan ekibi Panathinaikos'ta, kulübün tecrübeli oyun kurucusu ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Calathes'in 'ya transfer olacağı iddia ediliyor.

'ın Panathinaikos Takımı, tecrübeli oyun kurucu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Panathinaikos Kulübü, 31 yaşındaki Yunan basketbolcu Calathes'in 8 yıl görev yaptığı takımından ayrıldığını açıkladı.

Kariyerine Panathinaikos'ta başlayan Calathes, daha sonra 'nın Lokomotiv Kuban ile Amerikan Basketbol Ligi'nin () takımlarında forma giymiş ve 2015'te Yunanistan ekibine dönmüştü.

'nde Panathinaikos ile 2011'de şampiyonluk yaşayan Calathes, 2018 ve 2019'da sezonun en iyi 5'ine seçilmişti. Calathes, 6 şampiyonluğa ulaştığı Yunanistan liginde ise 3 kez sezonun en değerli oyuncusu oldu.

İspanya ekibi Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen Calathes, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon çıktığı 28 maçta 13,3 sayı, 9,1 asist, 4,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

  1. 04.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nick Calathes Panathinaikos ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA