NBA'de korkutan tablo! 9 oyuncuda daha corona virüsü görüldü
NBA internet sitesinden yapılan açıklama ile ligde forma giyen 9 sporcuda daha corona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Son rakamlarla birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan basketbolcu sayısı 25'e yükseldi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 9 oyuncuda daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 24-29 Haziran'da 344 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 9 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
Takım çalışanlarına yapılan 884 test arasında ise 10 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Söz konusu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.
Bu arada testlerin yapılmaya başlandığı 23 Haziran'dan bu yana NBA'de Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 25'e yükseldi. NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.
- 03.07.2020
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