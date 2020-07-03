NBA'de korkutan tablo! 9 oyuncuda daha corona virüsü görüldü - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA NBA'de korkutan tablo! 9 oyuncuda daha corona virüsü görüldü

'de korkutan tablo! 9 oyuncuda daha corona virüsü görüldü

NBA'de korkutan tablo! 9 oyuncuda daha corona virüsü görüldü

internet sitesinden yapılan açıklama ile ligde forma giyen 9 sporcuda daha corona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Son rakamlarla birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan basketbolcu sayısı 25'e yükseldi.

Amerikan 'nde () forma giyen 9 oyuncuda daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 24-29 Haziran'da 344 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 9 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Takım çalışanlarına yapılan 884 test arasında ise 10 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Söz konusu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.

Bu arada testlerin yapılmaya başlandığı 23 Haziran'dan bu yana NBA'de Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 25'e yükseldi. NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.

  1. 03.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA'de korkutan tablo! 9 oyuncuda daha corona virüsü görüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA