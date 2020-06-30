NBA'de corona virüsü şoku! 2 isimde birden...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) corona virüsü şoku yaşanıyor. Gelen bilgilere göre, NBA takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Spencer Dinwiddie ve DeAndre Jordan, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı öğrenildi. İşte detaylar...
Dinwiddie, Amerikan internet sitesi The Athletic'e yaptığı açıklamada, Jordan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Jordan, sezonun kaldığı yerden devam edeceği Orlando kentine gitmeyeceğini, bazı belirtiler gösterdiğini söyleyen Dinwiddie ise durumunun belirsiz olduğunu ifade etti.
Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan NBA 2019-20 sezonu, 31 Temmuz'da Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edecek.
- 30.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
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