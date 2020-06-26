NBA'de 16 oyuncunun corona testi pozitif çıktı
31 Temmuz'da kaldığı yerden başlanacağı açıklanan NBA'de corona virüsü şoku yaşanıyor. NBA yönetimi, 302 oyuncuya yapılan testler sonucunda 16 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
NBA'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Covid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
Bu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.
NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 18:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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