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26 Haziran 2020, Cuma
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'de 16 oyuncunun corona testi pozitif çıktı

NBA'de 16 oyuncunun corona testi pozitif çıktı

'da kaldığı yerden başlanacağı açıklanan 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. NBA yönetimi, 302 oyuncuya yapılan testler sonucunda 16 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Covid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Bu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.

NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 18:33
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