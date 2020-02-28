Indiana Pacers açıkladı! Lance Stephenson...
Pacers'da iki ayrı dönemde forma giyen ve taraftaların üçüncü kez takımda görmek için yönetime baskı yaptığı Stephenson transferi için açıklama geldi. Indiana Pacers'ın, serbest şutör guard Lance Stephenson'la ilgilenmediğini açıkladı.
Pacers taraftarlarının, takımla iki ayrı dönemde forma giymiş olan Stephenson'ın, üçüncü kez oynaması için yönetime baskı yaptığı görülmüş, Salı günü Charlotte Hornets'a karşı alınan galibiyetin ardından "We want Lance" (Lance'i isteriz) şeklinde tezahürat yaptıkları görülmüştü.
Pacers'ın Jeremy Lamb'ın sezonu kapatmasına neden olan sakatlığının ardından, o pozisyonda bir boşluğu bulunuyor.
The Athletic, Pacers'ın Stephenson'ı almayı düşünmediğini açıkladı. Stephenson, bu sezon Çin'de oynadıktan sonra bir NBA dönüşü için şansını deniyordu ve Pacers ile anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını iddia etti.
- 28.02.2020
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ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
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