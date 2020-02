Indiana Pacers açıkladı! Lance Stephenson...

Pacers taraftarlarının, takımla iki ayrı dönemde forma giymiş olan Stephenson'ın, üçüncü kez oynaması için yönetime baskı yaptığı görülmüş, Salı günü Charlotte Hornets'a karşı alınan galibiyetin ardından "We want Lance" (Lance'i isteriz) şeklinde tezahürat yaptıkları görülmüştü.



Pacers'ın Jeremy Lamb'ın sezonu kapatmasına neden olan sakatlığının ardından, o pozisyonda bir boşluğu bulunuyor.



The Athletic, Pacers'ın Stephenson'ı almayı düşünmediğini açıkladı. Stephenson, bu sezon Çin'de oynadıktan sonra bir NBA dönüşü için şansını deniyordu ve Pacers ile anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını iddia etti.