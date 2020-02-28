Indiana Pacers açıkladı! Lance Stephenson... - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler NBA Indiana Pacers açıkladı! Lance Stephenson...

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Indiana Pacers açıkladı! Lance Stephenson...

Pacers'da iki ayrı dönemde forma giyen ve taraftaların üçüncü kez takımda görmek için yönetime baskı yaptığı Stephenson transferi için açıklama geldi. 'ın, serbest şutör guard 'la ilgilenmediğini açıkladı.

Pacers taraftarlarının, takımla iki ayrı dönemde forma giymiş olan Stephenson'ın, üçüncü kez oynaması için yönetime baskı yaptığı görülmüş, Salı günü 'a karşı alınan galibiyetin ardından "We want Lance" (Lance'i isteriz) şeklinde tezahürat yaptıkları görülmüştü.

Pacers'ın Jeremy Lamb'ın sezonu kapatmasına neden olan sakatlığının ardından, o pozisyonda bir boşluğu bulunuyor.

The Athletic, Pacers'ın Stephenson'ı almayı düşünmediğini açıkladı. Stephenson, bu sezon 'de oynadıktan sonra bir NBA dönüşü için şansını deniyordu ve Pacers ile anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını iddia etti.

  1. 28.02.2020
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