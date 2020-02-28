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28 Şubat 2020, Cuma
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Derbi Cedi’nin

Derbi Cedi’nin

'DE 'lı Cleveland, 'lı Philadelphia'yı 108-94 mağlup etti. Cedi 5 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

'DE 'lı Cleveland, 'lı Philadelphia'yı 108-94 mağlup etti. Cedi 5 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu. Furkan'ın 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Dallas'ın, SA Spurs'ü 109-103 yendiği maçta Luka Doncic trible-double yaparak coştu.
  1. 28.2.2020
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