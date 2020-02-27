Cleveland Cavaliers 108-94 Philadelphia 76ers | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Cedi NBA'deki "Türk derbisi"nde Furkan'ı üzdü

108-94 Philadelphia 76ers | MAÇ SONUCU

Cleveland Cavaliers 108-94 Philadelphia 76ers | MAÇ SONUCU

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cedi'nin forma giydiği Cavaliers, seyircisi önünde Furkan'ın takımı 76ers ile oynadığı mücadeleyi kazanarak son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Milli oyuncular ile 'ın karşı karşıya geldiği maçta , Philadelphia 76ers'ı 108-94 yendi.

Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayıyla sahanın en skoreri olurken, Tristan Thompson 14 sayı, 13 ribaunt, Larry Nance de 13 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 5 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

76ers cephesinde Shake Milton 20, Furkan 14 ve Alec Burks 13 sayı kaydetti. Omzundan sakatlanarak ilk çeyrekte sahayı terk etmek zorunda kalan Joel Embiid, 3 sayıda kaldı.

DONCİC, MAVERİCKS'İN KULÜP REKORUNU EGALE ETTİ
Teksas eyaleti takımları arasındaki karşılaşmada , konuk olduğu 'ü 109-103 mağlup etti. Mavericks'in Sloven oyun kurucusu Luka Doncic, 26 sayı, 14 asist, 10 ribauntla bu sezon 13, kariyerinde 21. kez "triple double"a imza attı.

20 yaşındaki basketbolcu böylece 21 "triple double" ile Mavericks'in kulüp rekorunun sahibi Jason Kidd'i yakaladı. Kidd bu sayıya 500, Doncic ise 119 maçta ulaştı.

Spurs'te DeMar DeRozan'ın 27 sayı, 9 asist, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

-Philadelphia 76ers: 108-94

Charlotte Hornets-New York Knicks: 107-101

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 110-106

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 120-130

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 126-129

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 140-112

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 103-109

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 92-102

Utah Jazz-Boston Celtics: 103-114

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 11:50
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cleveland Cavaliers 108-94 Philadelphia 76ers | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN