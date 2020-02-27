Kim der ki LeBron 35 yaşında! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Kim der ki LeBron 35 yaşında!

Kim der ki LeBron 35 yaşında!

Kim der ki LeBron 35 yaşında!

35 yaşında olmasına rağmen 'e damga vurmayı sürdürüyor. 'ın süper yıldızı takımının 'ı 118-89 yendiği maçta 40 sayı, 8 ribaund, 6 asistle oynadı. LeBron bu sezon ilk kez 40 sayı kaydetti.

Lebron James 35 yaşında olmasına rağmen 'e damga vurmayı sürdürüyor. 'ın süper yıldızı takımının 'ı 118-89 yendiği maçta 40 sayı, 8 ribaund, 6 asistle oynadı. LeBron bu sezon ilk kez 40 sayı kaydetti.

  1. 27.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kim der ki LeBron 35 yaşında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN