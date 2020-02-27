Kim der ki LeBron 35 yaşında!

Lebron James 35 yaşında olmasına rağmen NBA'e damga vurmayı sürdürüyor. Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı takımının New Orleans'ı 118-89 yendiği maçta 40 sayı, 8 ribaund, 6 asistle oynadı. LeBron bu sezon ilk kez 40 sayı kaydetti.