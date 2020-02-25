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25 Şubat 2020, Salı
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Milwaukee’den büyük başarı

Milwaukee’den büyük başarı

'de sezonun flaş takımı , tarihe geçti. Chicago'nun Washington'ı yenmesiyle sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantileyen Milwaukee, NBA tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı.

NBA'de sezonun flaş takımı , tarihe geçti. Chicago'nun Washington'ı yenmesiyle sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantileyen Milwaukee, tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı. Milli basketbolcu 'nın da oynadığı Milwaukee Bucks, 56 maçın 48'ini kazandı.

  1. 25.2.2020
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