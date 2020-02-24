NBA devi Los Angeles Lakers'ta geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı ABD'li pivot DeMarcus Cousins, serbest kalsa da sakatlanan çapraz bağları için rehabilitasyon sürecini Lakers'la yürütecek.
Detroit Pistons'ta forma giyen Marfieff Morris'in serbest kalmasının ardından Los Angeles Lakers ile anlaştığı açıklanmıştı.
Morris'in gelmesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenilen DeMarcus Cousins'da flaş bir gelişme yaşandı.
Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle hiçbir karşılaşmada forma giyemeyen Cousins'ın rehabilite sürecine Lakers'ta devam edeceği iddia edildi.
Stadium'dan Shams Charania konuyla alakalı, "DeMarcus Cousins'ın, yırtılan çapraz bağını rehabilite etmeye devam etmek için sezonun geri kalanında Lakers ile kalmayı planladığı söylendi" ifadelerini kullandı.
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Lakers DeMarcus Cousins'a sırtını dönmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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