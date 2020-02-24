Lakers DeMarcus Cousins'a sırtını dönmedi! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Lakers 'a sırtını dönmedi!

Lakers DeMarcus Cousins'a sırtını dönmedi!

NBA devi 'ta geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı ABD'li pivot , serbest kalsa da sakatlanan çapraz bağları için rehabilitasyon sürecini Lakers'la yürütecek.

'ta forma giyen Marfieff Morris'in serbest kalmasının ardından ile anlaştığı açıklanmıştı.

Morris'in gelmesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenilen 'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle hiçbir karşılaşmada forma giyemeyen Cousins'ın rehabilite sürecine Lakers'ta devam edeceği iddia edildi.

Stadium'dan Shams Charania konuyla alakalı, "DeMarcus Cousins'ın, yırtılan çapraz bağını rehabilite etmeye devam etmek için sezonun geri kalanında Lakers ile kalmayı planladığı söylendi" ifadelerini kullandı.

  1. 24.02.2020
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