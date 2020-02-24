Los Angeles Lakers Boston Celtics'i iki sayı farkla yendi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler NBA LA Lakers galibiyet serisini 5 maça çıkardı!

'i iki sayı farkla yendi

Los Angeles Lakers Boston Celtics'i iki sayı farkla yendi

NBA'de Batı Konferansı'nın lider takımı , sahasında konuk ettiği 'i 114-112 mağlup ederek, üst üste 5. maçını kazandı.

Batı Konferansı lideri , sahasında ağırladığı 'i 2 sayı farkla, 114-112 yenerek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı.

Anthony Davis'in 32 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı maçta, LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynadı. Celtics'te 41 sayı üreten Jayson Tatum maçın en skorer ismi olurken, Jaylen Brown 20, Daniel Theis 16 sayıyla maçı tamamladı.

NBA'DEKİ DİĞER SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 114-112

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 127-81

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 128-116

Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-117

Thunder-San Antonio Spurs: 131-103

Warriors-New Orleans Pelicans: 101-115

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 107-104

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  1. 24.02.2020
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