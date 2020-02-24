Stephen Curry parkelere dönüyor!
Sezon başında sol elinin kırılması sonucu sahalardan uzak kalan Golden State Warriors'ın yıldız sporcusu Stephen Curry, ilk kez tam temaslı antrenmana çıktı. Başarılı basketbolcunun mart ayında parkeye dönmesi bekleniyor.
NBA takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen ve sezon başında sol elinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir süre parkelerden uzak kalan yıldız basketbolcu Stephen Curry, sahalara dönmek için gün sayıyor.
Başarılı sporcu, sol elinden geçirdiği iki operasyonun ardından yaşadığı sorunu tamamen atlattı. Curry ilk kez tam temaslı antrenmana çıktı.
32 yaşındaki sporcu sakatlanmadan önce yalnızca 4 maçta forma giyebilmişti. Warriors koçu Kerr ise yaptığı açıklamada, Curry'nin 1 Mart'ta oynanacak olan Washington Wizards karşılaşmasında forma giyebileceğini ifade etti.
- 24.02.2020
- Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası olay yorum! "Galatasaray'ın penaltısı..."
- 49 maçlık seri bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası tribünlerde gözyaşları sel oldu...
- Ali Koç'un tribünden atlaması dünya basınında yankı uyandırdı!
- Sörloth'un sırrı ortaya çıktı! Meğer ülkesinde...
- Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Stephen Curry parkelere dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.