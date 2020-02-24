Stephen Curry parkelere dönüyor!

NBA takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen ve sezon başında sol elinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir süre parkelerden uzak kalan yıldız basketbolcu Stephen Curry, sahalara dönmek için gün sayıyor.

Başarılı sporcu, sol elinden geçirdiği iki operasyonun ardından yaşadığı sorunu tamamen atlattı. Curry ilk kez tam temaslı antrenmana çıktı.

32 yaşındaki sporcu sakatlanmadan önce yalnızca 4 maçta forma giyebilmişti. Warriors koçu Kerr ise yaptığı açıklamada, Curry'nin 1 Mart'ta oynanacak olan Washington Wizards karşılaşmasında forma giyebileceğini ifade etti.