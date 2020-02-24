NBA haberleri... Stephen Curry parkelere dönüyor - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Stephen Curry dönüyor! İşte o tarih

parkelere dönüyor!

Stephen Curry parkelere dönüyor!

Sezon başında sol elinin kırılması sonucu sahalardan uzak kalan 'ın yıldız sporcusu , ilk kez tam temaslı antrenmana çıktı. Başarılı basketbolcunun mart ayında parkeye dönmesi bekleniyor.

NBA takımlarından 'ta forma giyen ve sezon başında sol elinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir süre parkelerden uzak kalan yıldız basketbolcu , sahalara dönmek için gün sayıyor.

Başarılı sporcu, sol elinden geçirdiği iki operasyonun ardından yaşadığı sorunu tamamen atlattı. Curry ilk kez tam temaslı antrenmana çıktı.

32 yaşındaki sporcu sakatlanmadan önce yalnızca 4 maçta forma giyebilmişti. Warriors koçu Kerr ise yaptığı açıklamada, Curry'nin 1 Mart'ta oynanacak olan karşılaşmasında forma giyebileceğini ifade etti.

haberin devamı

  1. 24.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Stephen Curry parkelere dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN