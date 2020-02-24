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24 Şubat 2020, Pazartesi
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'de , play-off biletini aldı!

NBA'de Milwaukee Bucks, play-off biletini aldı!

, Amerikan 'nde () play-off'u garantiledi. Tarihte en erken play-off'a ulaşan Milwaukee Bucks bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.

Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği Bucks, 'un 'ı 126-117 yenmesinin ardından tarihinin en erken play-off biletini alan takımı olmayı başardı.

Amerikan 'nde (NBA) , organizasyon tarihinde en erken play-offlarla ulaşan takım oldu. NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'un Washington Wizards'ı 126-117 yenmesiyle normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantiledi ve NBA tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Bucks, bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.

SONUÇLAR

Lakers-: 114-112

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 127-81

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 128-116

Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-117

Thunder-San Antonio Spurs: 131-103

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 101-115

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 107-104

  1. 24.02.2020
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