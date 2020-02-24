NBA'de Milwaukee Bucks, play-off biletini aldı!
Milwaukee Bucks, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off'u garantiledi. Tarihte en erken play-off'a ulaşan Milwaukee Bucks bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, organizasyon tarihinde en erken play-offlarla ulaşan takım oldu. NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'un Washington Wizards'ı 126-117 yenmesiyle normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantiledi ve NBA tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Bucks, bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.
SONUÇLAR
Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 114-112
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 127-81
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 128-116
Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-117
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 131-103
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 101-115
Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 107-104
- 24.02.2020
- Merve Terim'den Ali Koç'a flaş 'sicil' göndermesi!
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şaşırtan pozisyonlar! Herkes şoke oldu...
- Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası olay yorum! "Galatasaray'ın penaltısı..."
- 49 maçlık seri bitti! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası tribünlerde gözyaşları sel oldu...
- Ali Koç'un tribünden atlaması dünya basınında yankı uyandırdı!
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
NBA'de Milwaukee Bucks, play-off biletini aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.