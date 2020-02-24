Cleveland Cavaliers 124-105 Miami Heat | MAÇ SONUCU | Cedi Osman ve Furkan Korkmaz nasıl oynadı? - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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124-105 | MAÇ SONUCU

Cleveland Cavaliers 124-105 Miami Heat | MAÇ SONUCU

'lı , 'e 124- 105 mağlup oldu. Milli oyuncunun 19 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performansı yenilgiyi önlemedi. 'ın 17 sayı attığı maçta ise 76'ers, deplasmanda 'a 119- 98 yenildi.

Cedi Osman'lı , 'e 124- 105 mağlup oldu. Milli oyuncunun 19 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performansı yenilgiyi önlemedi. 'ın 17 sayı attığı maçta ise 76'ers, deplasmanda 'a 119- 98 yenildi.

  1. 24.2.2020
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