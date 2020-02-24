Cleveland Cavaliers 124-105 Miami Heat | MAÇ SONUCU

Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e 124- 105 mağlup oldu. Milli oyuncunun 19 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performansı yenilgiyi önlemedi. Furkan Korkmaz'ın 17 sayı attığı maçta ise 76'ers, deplasmanda Milwaukee Bucks'a 119- 98 yenildi.