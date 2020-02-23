Miami Heat'te Dwyane Wade'in forması emekliye ayrıldı

NBA'de taşları yerinden oynatacak transfer gelişmesi... Aktarılanlara göre Miami Heat, gelecek yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Buna göre, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun bir sonraki durağı Miami Haet olabilir! İşte detaylar...