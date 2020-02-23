Miami Heat'te Dwyane Wade'in forması emekliye ayrıldı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler NBA Efsanenin forması emekliye ayrıldı!

'te 'in forması emekliye ayrıldı

Miami Heat'te Dwyane Wade'in forması emekliye ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden , evinde 'ı 124-105 yendiği maç sonrasında efsane oyuncusu 'in 3 numaralı formasını emekliye ayırdı. Konuk ekipte forma giyen milli basketbolcu , karşılaşmada 19 sayı attı.

, 'ın 19 sayı attığı maçta deplasmanda 'e 124-105 mağlup oldu. Ev sahibinde Kendrick Nunn 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Cavaliers'ta ise Cedi Osman'ın 19 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

2003-2016 ve 2018-2019 yıllarında Miami Heat'te oynayan Wade'in forması maçın ardından salon tavanına yükseltildi ve emekliye ayrıldı.

, Miami Heat'te 3 şampiyonluğu yaşarken, 2006 yılında finallerin en değerli oyuncusu seçildi. 13 kez all-star seçilen Wade, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazandı.

Wade, Miami Heat'te en fazla forma giyen, sayı üreten, asist yapan, top çalan oyuncu olma unvanını elinde bulunduruyor.


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  1. 23.02.2020
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