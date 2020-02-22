Los Angeles Lakers Lebron ve Davis ile galip geldi!
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Los Angeles Lakers ve Memphis Grizzlies karşı karşıya geldi. Ev sahibi Lakers, rakibini 117-105 mağlup ederken, bu sezonki 42. galibiyetini elde etti. Öte yandan Los Angeles Lakers'ta LeBron James attığı 32 sayıyla maça damga vururken, Anthony Davis de 28 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
NBA'de normal sezon oynanan 9 maçla devam etti. Play-off potasında yer alan takımlardan Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Memphis Grizzlies'i 117-104 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu.
Lakers'ta LeBron James, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 3 ribaund ve 7 de asist üretti. Bu sezonki 28. yenilgisini alan Memphis Grizzlies'ta ise Josh Jackson 20 sayıyla Ja Morant ise 17 sayıyla oynadı.
NBA'de günün diğer sonuçları şu şekilde:
Orlando Magic 106-122 Dallas Mavericks
Washington Wizards 108-113 Cleveland Cavaliers
New York Knicks 98-106 Indiana Pacers
Toronto Raptors 118-101 Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves 117-127 Boston Celtics
Oklahoma City Thunder 113-101 Denver Nuggets
Utah Jazz 104-113 San Antonio Spurs
Portland Trail Blazers 115-128 New Orleans Pelicans
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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