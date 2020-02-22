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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Lebron ve Davis ile galip geldi!

Los Angeles Lakers Lebron ve Davis ile galip geldi!

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de ve karşı karşıya geldi. Ev sahibi Lakers, rakibini 117-105 mağlup ederken, bu sezonki 42. galibiyetini elde etti. Öte yandan Los Angeles Lakers'ta LeBron James attığı 32 sayıyla maça damga vururken, Anthony Davis de 28 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

NBA'de normal sezon oynanan 9 maçla devam etti. Play-off potasında yer alan takımlardan , Staples Center'da ağırladığı 'i 117-104 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu.

Lakers'ta LeBron James, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 3 ribaund ve 7 de asist üretti. Bu sezonki 28. yenilgisini alan Memphis Grizzlies'ta ise Josh Jackson 20 sayıyla Ja Morant ise 17 sayıyla oynadı.

NBA'de günün diğer sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic 106-122 Dallas Mavericks
Washington Wizards 108-113 Cleveland Cavaliers
New York Knicks 98-106 Indiana Pacers
Toronto Raptors 118-101 Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves 117-127 Boston Celtics
Oklahoma City Thunder 113-101 Denver Nuggets
Utah Jazz 104-113 San Antonio Spurs
Portland Trail Blazers 115-128 New Orleans Pelicans

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  1. 22.02.2020
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