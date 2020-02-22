Washington Wizards 108-113 Cleveland Cavaliers | MAÇ SONUCU
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Cleveland'da forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, geçtiğimiz gece Washington Wizard ile karşılaştıkları mücadeleye adeta damga vurdu. Deplasmanda karşılaştığı rakibini 113-108 mağlup eden Cavs'da Cedi, 16 sayı 10 ribauntla "double double" yaptı.
NBA'de 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı yenerek üst üste ikinci toplamda 15. galibiyetini aldı.
16 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan milli basketbolcu Cedi Osman ile 25 sayı atan Colin Sexton, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynayan basketbolcular oldu.
Ev sahibi ekipte ise Bradley Beal'ın 26 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 106-122
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 108-113
New York Knicks-Indiana Pacers: 98-106
Toronto Raptors-Phoenix Suns: 118-101
Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 117-127
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 113-101
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 104-113
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 117-105
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 115-128
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 14:33
- Cleveland Cavaliers 113-108 Washington Wizard | MAÇ SONUCU
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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