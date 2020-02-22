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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler NBA Cleveland'ı Cedi Osman sırtladı!

108-113 | MAÇ SONUCU

Washington Wizards 108-113 Cleveland Cavaliers | MAÇ SONUCU

Amerikan 'nin (NBA) Cleveland'da forma giyen milli basketbolcumuz , geçtiğimiz gece ile karşılaştıkları mücadeleye adeta damga vurdu. Deplasmanda karşılaştığı rakibini 113-108 mağlup eden Cavs'da Cedi, 16 sayı 10 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'de 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Cavaliers, deplasmanda 'ı yenerek üst üste ikinci toplamda 15. galibiyetini aldı.

16 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan milli basketbolcu ile 25 sayı atan Colin Sexton, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynayan basketbolcular oldu.

Ev sahibi ekipte ise Bradley Beal'ın 26 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 106-122

Washington Wizards-: 108-113

Knicks-Indiana Pacers: 98-106

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 118-101

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 117-127

Thunder-Denver Nuggets: 113-101

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 104-113

Lakers-Memphis Grizzlies: 117-105

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 115-128

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 14:33
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