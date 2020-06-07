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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler NBA Bir gecede servet harcadı! Harden'dan 1 milyon dolarlık hesap

bir gecede servet harcadı! 1 milyon dolarlık hesap

James Harden bir gecede servet harcadı! 1 milyon dolarlık hesap

Amerika () ekiplerinden 'ta forma giyen dünyaca ünlü basketbolcu , Houston'daki bir striptiz kulübünde bir gecede 1 harcayarak gündeme damga vurdu.

'de bu sezon yakaladığı 34,4 ortalamayla sayı lideri konumunda bulunan Houston Rocketslı yıldız , adeta para saçtı. Ünlü bir podcast'te anlatılana göre Houston'da bulunan bir striptiz kulübüne giden Harden, bir gecede 1 harcadı.

ABD'li basketbolcunun forması striptiz kulübü yetkilileri tarafından emekli edildi ve tavana asıldı.

TEŞEKKÜR MESAJI ALMIŞTI

2012 yılında aynı striptiz kulübünde yer alan bir dansçı, yardımları nedeniyle James Harden'a üzerinden bir teşekkür mesajı yayınlamıştı.

YILDA 38 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

2017 yılında tarafından kontratı 4 yıllık uzatılan Harden, sözleşme süresince toplam 160 milyon dolar kazanacak.

  1. 07.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 21:20
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