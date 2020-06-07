James Harden bir gecede servet harcadı! 1 milyon dolarlık hesap
Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen dünyaca ünlü basketbolcu James Harden, Houston'daki bir striptiz kulübünde bir gecede 1 milyon dolar harcayarak gündeme damga vurdu.
NBA'de bu sezon yakaladığı 34,4 ortalamayla sayı lideri konumunda bulunan Houston Rocketslı yıldız James Harden, adeta para saçtı. Ünlü bir podcast'te anlatılana göre Houston'da bulunan bir striptiz kulübüne giden Harden, bir gecede 1 milyon dolar harcadı.
ABD'li basketbolcunun forması striptiz kulübü yetkilileri tarafından emekli edildi ve tavana asıldı.
TEŞEKKÜR MESAJI ALMIŞTI
2012 yılında aynı striptiz kulübünde yer alan bir dansçı, yardımları nedeniyle James Harden'a Instagram üzerinden bir teşekkür mesajı yayınlamıştı.
YILDA 38 MİLYON DOLAR KAZANIYOR
2017 yılında Houston Rockets tarafından kontratı 4 yıllık uzatılan Harden, sözleşme süresince toplam 160 milyon dolar kazanacak.
- 07.06.2020
- Güncelleme: 07.06.2020 21:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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