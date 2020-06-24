NBA'de corona resti! Lakerslı Bradley sezonunun kalanında oynamayacak - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA NBA'de corona resti! Sezonunun kalanında oynamayacak

'de corona resti! Lakerslı Bradley sezonunun kalanında oynamayacak

NBA'de corona resti! Lakerslı Bradley sezonunun kalanında oynamayacak

ekiplerinden LA Lakers forması giyen 29 yaşındaki basketbolcu , corona virüsü salgını nedeniyle sezonun kalanında oynamayacağını duyurdu.

Amerikan 'nde () forması giyen , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 31 Temmuz'a kadar ara verilen sezonun kalan bölümünde oynamayacağını açıkladı.

Pandemi yüzünden ligin durdurulduğu 11 Mart'a kadar Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alan ve şampiyonluğun favorilerinden gösterilen Lakers, 22 takımla Florida kentinde oynanacak 2019-20 sezonunun devamında, oyun kurucusu Bradley'den yoksun sahaya çıkacak.

Bradley, Amerikan spor kanalı ESPN'ye yaptığı açıklamada, "Her ne kadar Lakers Kulübü ve takım arkadaşlarıma bağlı olsam da öncelikle ailem için basketbol oynuyorum. Böyle bir zamanda ailemin sağlığını, ufak bile olsa riske atacak bir karar almam düşünülemez" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki oyuncunun kararının arkasında, solunum problemi bulunan 6 yaşındaki oğlu Liam'ın sağlığından endişelenmesinin bulunduğu düşünülüyor.

Bu sezon çıktığı 49 maçın 44'ünde ilk 5'te yer alan ve 8,6 sayı ortalamasıyla oynayan Bradley, savunmada da önemli rol üstleniyordu.

  1. 24.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA'de corona resti! Lakerslı Bradley sezonunun kalanında oynamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA