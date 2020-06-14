Shane Larkin: NBA'e üçüncü guard olarak dönmem!
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, NBA'e gitme konusunda net ifadeler kullandı. Geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlığına geçen ABD asıllı başarılı oyun kurucu, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim. NBA'e dönmem için 18-25 dakika süre alabileceğim bir teklif gelmeli" dedi.
Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) geri dönmesi için şartları olduğunu belirtti.
ABD basınına açıklamalar yapan Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.
En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini sözlerine ekledi.
Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 6 kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.
- 14.06.2020
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