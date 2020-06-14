Shane Larkin: NBA'e üçüncü guard olarak dönmem! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Basketbol Larkin'den NBA açıklaması! "Dönmem için..."

: 'e üçüncü guard olarak dönmem!

Shane Larkin: NBA'e üçüncü guard olarak dönmem!

'in yıldız basketbolcusu , geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, 'e gitme konusunda net ifadeler kullandı. Geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşlığına geçen asıllı başarılı oyun kurucu, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim. NBA'e dönmem için 18-25 dakika süre alabileceğim bir teklif gelmeli" dedi.

'in oyun kurucusu , Amerikan 'ne () geri dönmesi için şartları olduğunu belirtti.

basınına açıklamalar yapan Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini sözlerine ekledi.

Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla Avrupa Ligi'nde 6 kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

  1. 14.06.2020
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