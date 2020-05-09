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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Larkin: Efes ait olduğum yer

Larkin: Efes ait olduğum yer

'in yıldızı , "Türk vatandaşlığına geçmem 'da yaşadığım en ilginç şey. formasını almam ve insanların bana vermiş olduğu destek. Kariyerim açısından en önemli gelişme olduğunu söyleyebilirim" dedi.

'in yıldızı , "Türk vatandaşlığına geçmem 'da yaşadığım en ilginç şey. formasını almam ve insanların bana vermiş olduğu destek. Kariyerim açısından en önemli gelişme olduğunu söyleyebilirim" dedi. Larkin, "Efes'e gelmeme vesilen olan kişi Dunston. Onun ısrarlarıyla sözleşme imzaladım. Kendimi evimde hissediyorum. İlk etapta sıkıntı yaşamama karşın herkes bana çok destek oldu. Ben de çok önemli çaba sarf ettim ve beklentileri karşıladım. Anadolu Efes, benim ait olduğum yer." yorumunu yaptı.
  1. 9.5.2020
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