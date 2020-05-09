Michael Jordan'a The Last Dance belgeseli tepkisi! "Çocuğuma nasıl açıklayacağım" - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Basketbol Jordan'a belgesel tepkisi! "Çocuğuma nasıl açıklayacağım"

'a belgesel tepkisi! "Çocuğuma nasıl açıklayacağım"

Michael Jordan'a belgesel tepkisi! "Çocuğuma nasıl açıklayacağım"

Tüm dünyada sporseverler tarafından beğeniyle izlenen, basketbolun efsane ismi 'ı anlatan (Son Dans) isimli belgeselde yer alan , eski takım arkadaşına veryansın etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

, tüm dünyada ilgiyle takip edilen isimli belgeselindeki açıklamalarıyla bazı eski takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Bu isimlerden biri de ve 1988 ile 1992 yılları arasında 'ta forma giyen oldu.

Belgeselde uyuşturucu partisi yaptığı ortaya çıkan Hodges, FOX Sports Radio'ya verdiği demeçte konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamalar beni oldukça rahatsız etti. Bazı şeyler takım içinde kalmalıydı. Bunu görünce çok şaşırdım. 12 yaşındaki çocuğuma durumu nasıl açıklayacağım.

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  1. 09.05.2020
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