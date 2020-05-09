Michael Jordan'a belgesel tepkisi! "Çocuğuma nasıl açıklayacağım"
Tüm dünyada sporseverler tarafından beğeniyle izlenen, basketbolun efsane ismi Michael Jordan'ı anlatan The Last Dance (Son Dans) isimli belgeselde yer alan Craig Hodges, eski takım arkadaşına veryansın etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Michael Jordan, tüm dünyada ilgiyle takip edilen The Last Dance isimli belgeselindeki açıklamalarıyla bazı eski takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Bu isimlerden biri de ve 1988 ile 1992 yılları arasında Chicago Bulls'ta forma giyen Craig Hodges oldu.
Belgeselde uyuşturucu partisi yaptığı ortaya çıkan Hodges, FOX Sports Radio'ya verdiği demeçte konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:
Bu açıklamalar beni oldukça rahatsız etti. Bazı şeyler takım içinde kalmalıydı. Bunu görünce çok şaşırdım. 12 yaşındaki çocuğuma durumu nasıl açıklayacağım.
- 09.05.2020
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