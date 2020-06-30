Ergin Ataman'dan TBF ve Euroleague yönetimine sitem!
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, İspanya Basketbol Ligi'nde oynanan final maçının ardından TBF ve Euroleague yönetimine göndermede bulundu. Sezonu corona virüsü nedeniyle iptal eden TBF ve Euroleague'e sitem eden deneyimli çalıştırıcı, "Tebrikler Baskonia, tebrikler Barcelona. En büyük tebrik, geri adım atmadan ülkede basketbol heyecanını son saniyeye kadar yaşatan ACB organizasyonuna. Benim gibi bu maçı izlerken vicdanı sızlayanlar oldu mu acaba?" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, İspanya 1. Basketbol Ligi'nin (ACB) final maçında Barcelona'yı 69-67 yenerek şampiyon olan Baskonia'yı tebrik ederken, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Avrupa Ligi organizasyonuna sitemde bulundu.
Ataman, yaptığı paylaşımda ABC'nin güzel bir maçla tamamlandığını belirterek, "İspanya Basketbol Ligi muhteşem bir final maçı ile sonlandı ve Barcelona'yı 69-67 yenen Baskonia şampiyon oldu. Benim gibi bu maçı izlerken vicdanı sızlayanlar oldu mu acaba? Tebrikler Baskonia, tebrikler Barcelona. En büyük tebrik, geri adım atmadan ülkede basketbol heyecanını son saniyeye kadar yaşatan ACB organizasyonuna." ifadelerini kullandı.
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu ile Avrupa Ligi organizasyonu, sezonu sonlandırma kararı almıştı.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 00:18
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ergin Ataman'dan TBF ve Euroleague yönetimine sitem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.