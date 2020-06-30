Ergin Ataman'dan TBF ve Euroleague yönetimine sitem! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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'dan ve Euroleague yönetimine sitem!

Ergin Ataman'dan TBF ve Euroleague yönetimine sitem!

Başantrenörü , 'nde oynanan final maçının ardından ve Euroleague yönetimine göndermede bulundu. Sezonu corona virüsü nedeniyle iptal eden TBF ve Euroleague'e sitem eden deneyimli çalıştırıcı, ", tebrikler . En büyük tebrik, geri adım atmadan ülkede heyecanını son saniyeye kadar yaşatan organizasyonuna. Benim gibi bu vicdanı sızlayanlar oldu mu acaba?" ifadelerini kullandı.

Takımı Başantrenörü , 1. 'nin () final maçında 'yı 69-67 yenerek şampiyon olan Baskonia'yı tebrik ederken, () ile organizasyonuna sitemde bulundu.

Ataman, yaptığı paylaşımda ABC'nin güzel bir maçla tamamlandığını belirterek, "İspanya Basketbol Ligi muhteşem bir final maçı ile sonlandı ve Barcelona'yı 69-67 yenen Baskonia şampiyon oldu. Benim gibi bu vicdanı sızlayanlar oldu mu acaba? , tebrikler Barcelona. En büyük tebrik, geri adım atmadan ülkede basketbol heyecanını son saniyeye kadar yaşatan ACB organizasyonuna." ifadelerini kullandı.

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu ile Avrupa Ligi organizasyonu, sezonu sonlandırma kararı almıştı.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 00:18
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