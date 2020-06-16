Işıl Alben veda etti - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Işıl Alben veda etti

veda etti

Işıl Alben veda etti

G.Saray Takımı'nın tecrübeli oyuncusu , hesabından yaptığı paylaşımda, ücretinde indirime gitmesine rağmen kulüple yollarının ayrıldığını ifade etti. Işıl ile anlaştı.

G.Saray Takımı'nın tecrübeli oyuncusu , hesabından yaptığı paylaşımda, ücretinde indirime gitmesine rağmen kulüple yollarının ayrıldığını ifade etti. Işıl ile anlaştı.

  1. 16.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Işıl Alben veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA