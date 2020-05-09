Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın forması için rekor fiyat! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Basketbol Michael Jordan'ın forması için rekor fiyat!

Efsane basketbolcu 'ın forması için rekor fiyat!

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın forması için rekor fiyat!

NBA'in efsane isimlerinden 'ın Michael Jordan'ın giydiği Bulls formasının açık artırmada 250.000 dolar getirmesi bekleniyor. Jordan, açık artırmaya çıkan kırmızı çizgili siyah formayı, 1997'de ekibinin ve 'a karşı oynadığı maçta giymişti.

Açık artırmaya çıkan spor hatıraları yeni bir olay değil. Ancak insanların harcamak istedikleri miktar her zaman şaşırtıcı oluyor. Bu kez, türünün tek örneği olan Chicago Bulls forması, açık artırma bloğunu vurmuş durumda. Formanın çeyrek milyon dolardan fazla bir miktara satılması bekleniyor.

TMZ'ye göre Michael Jordan, mevzubahis kırmızı çizgili siyah formayı, 1997'de ekibinin ve 'a karşı oynadığı maçta giymişti.

ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Bu maç, özellikle, kendisi için çok sıcak olmadığı bir geceydi, fakat yine de 18 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynamıştı. Bu normal sezonda Jordan 29.6 sayı ortalamasıyla sayı kralı olmuş, plaoyfflarda da vites arttırarak 31 sayının üzerinde ortalama yakalamış, ardından üst üste bir şampiyonluk daha kazanmıştı.

Jordan ürünleri, son zamanlarda inanılmaz rakamlara satıyor. Birçok kişiye göre bu durum, hit belgesel "The Last Dance"in, GOAT'un dominant ve unutulmaz yıllarında yaptıklarını izleyicilere hatırlattığı bir dönem içerisinde olmamızdan ötürü gerçekleşiyor.

  1. 09.05.2020
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