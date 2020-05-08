Fenerbahçe Beko'dan flaş Obradovic açıklaması!
Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic'in takımdaki geleceği belirsizliğini korumaya devam ederken, genel menajer Maurizio Gherardini'den flaş açıklamalar geldi.
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, basketinside.com'a açıklamalarda bulundu.
Koç Zeljko Obradovic ile ilgili konuşan Gherardini, "Zeljko Obradovic'in önceliği Fenerbahçe'de kalmak ama şu an bekliyor. Diğer herkes gibi. Çünkü, çok daha acil olaylar gündemde" dedi.
Salgın sonrası takımda olacak değişikliklerin sinyalini veren İtalyan yönetici, "Corona virüsü sonrası yeni bütçeler, yeni rakamlar, sayılar ve yollar keşfetmek gerekecek. Bunlar belli olduğunda Zeljko Obradovic'in geleceğiyle ilgili çok daha fazla bilgi sahibi olacağız. Ancak, Obradovic'in mesajı çok açık" ifadelerini kullandı.
KALINIC VE DATOME AÇIKLAMASI
Takımın yıldız oyuncuları Nikola Kalinic ve Luigi Datome hakkında çıkan transfer iddialarına değinen sarı-lacivertli menajer, "Bu haberlerin tamamı yalan ve sadece dedikodudan ibaret. Kalinic ve Datome'nin ayrılmak gibi bir niyeti yoktur" şeklinde konuştu.
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