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08 Mayıs 2020, Cuma
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Şok! 'de corona virüsü

Şok! Fenerbahçe'de corona virüsü

’de salı günü yapılan corona virüsü testi sonrasında bir çalışanın testi pozitif çıktı, bir çalışan da şüpheli! Bugünkü idman iptal edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, F.Bahçe'yi de vurdu. kulübü, yapılan koronavirüs testi sonrasında bir çalışanda pozitif sonuç çıktığını ve bugünkü idmanın iptal edildiğini açıkladı. Açıklama şöyle: "Kulübümüz tarafından Samandıra 5 Mayıs salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan bu ilk testlerin elimize ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın (bugün) ikinci teste gireceklerdir. Bu olay neticesinde, takımımızın yarın (bugün) yapacağı antrenman iptal edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."
  1. 8.5.2020
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