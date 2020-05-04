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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Trabzonsporlu isim açıkladı... Genç yıldız adayı 'de!

Trabzonsporlu isim açıkladı... Genç yıldız adayı Fenerbahçe'de!

Gelecek sezonun çalışmalarına hız veren 'de 'gençlik harekatı' başlıyor... Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Gölcükspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 'un eski teknik direktörlerinden , 'nun İsmail Yüksek transferini bitirdiğini söyledi. İşte detaylar...

'un eski teknik direktörü 'nin transferini duyurdu... Son olarak Hopaspor'u çalıştıran Tekelioğlu, eski oyuncusu Gölcüksporlu 'in sarı-lacivertli kulüple anlaştığını açıkladı.

Radyospor'a konuşan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"EMRE BELÖZOĞLU TRANSFERİ BİTİRMİŞ"
İsmail Yüksek ile Gölcükspor'da birlikte çalıştım. İsmail, 'deki 1999 doğumlu futbolcular içerisindeki en yetenekli futbolcu. İsmail Yüksek'i Trabzonspor'a kazandırmak istedim fakat nereden ulaşmışsa bu oyuncu hakkında olumlu referanslar almış ve transferi bitirmiş. Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum.

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK TRANSFER YAPTI"
İsmail Yüksek potansiyeli yüksek olan bir oyuncu, İsmail'in Fenerbahçe'den sonra Avrupa'ya olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe çok büyük transfer yaptı, Emre'yi tekrardan kutluyorum.

"İSMAİL ÇOK İYİ BİR F.BAHÇELİ"
İsmail çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Kendisi için de bu transfer güzel oldu. İsmail ile birkaç kez Fenerbahçe'nin maçlarını izlemiştik, inanılmaz heyecanlıydı ve yerinde duramıyordu. İsmail'in Trabzonspor'a gelmesini istedim ama Fenerbahçe'ye gitti.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola 'da başladı. İsmail Yüksek, ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 20:04
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