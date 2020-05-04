Trabzonsporlu isim açıkladı... Genç yıldız adayı Fenerbahçe'de!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de 'gençlik harekatı' başlıyor... Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Gölcükspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek İle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Emre Belözoğlu'nun İsmail Yüksek transferini bitirdiğini söyledi. İşte detaylar...
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu Fenerbahçe'nin transferini duyurdu... Son olarak Artvin Hopaspor'u çalıştıran Tekelioğlu, eski oyuncusu Gölcüksporlu İsmail Yüksek'in sarı-lacivertli kulüple anlaştığını açıkladı.
Radyospor'a konuşan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:
"EMRE BELÖZOĞLU TRANSFERİ BİTİRMİŞ"
İsmail Yüksek ile Gölcükspor'da birlikte çalıştım. İsmail, Türkiye'deki 1999 doğumlu futbolcular içerisindeki en yetenekli futbolcu. İsmail Yüksek'i Trabzonspor'a kazandırmak istedim fakat Emre Belözoğlu nereden ulaşmışsa bu oyuncu hakkında olumlu referanslar almış ve transferi bitirmiş. Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum.
"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK TRANSFER YAPTI"
İsmail Yüksek potansiyeli yüksek olan bir oyuncu, İsmail'in Fenerbahçe'den sonra Avrupa'ya transfer olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe çok büyük transfer yaptı, Emre'yi tekrardan kutluyorum.
"İSMAİL ÇOK İYİ BİR F.BAHÇELİ"
İsmail çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Kendisi için de bu transfer güzel oldu. İsmail ile birkaç kez Fenerbahçe'nin maçlarını izlemiştik, inanılmaz heyecanlıydı ve yerinde duramıyordu. İsmail'in Trabzonspor'a gelmesini istedim ama Fenerbahçe'ye gitti.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 20:04
- Trabzonsporlu isim açıkladı... Genç yıldız adayı Fenerbahçe'de!
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonsporlu isim açıkladı... Genç yıldız adayı Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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