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Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...
Fenerbahçe, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Nenad Bjelica ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli kurmayların Hırvat çalıştırıcıya önerdiği sözleşmenin detayları belli olurken, imza aşamasının yavaşlama sebebi de ortaya çıktı. İşte detaylar...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 19:31
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu.
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Uzun süre teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler bu arayışlarında artık sona geldi.
Corona virüsü tedbirleri nedeniyle lige verilen arada emin adımlar atmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran NenadBjelica ile anlaşmaya çok yakın.
SÖZLÜ TEKLİF TAPILDI! Bir süredir Hırvat teknik adamla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi sözlü teklifini iletti.
TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli takım, Hırvat teknik adam NenadBjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme teklif etti. Haberde görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken teklifin sözlü olduğu ifade edildi.