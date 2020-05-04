Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...

Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...

Fenerbahçe, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Nenad Bjelica ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli kurmayların Hırvat çalıştırıcıya önerdiği sözleşmenin detayları belli olurken, imza aşamasının yavaşlama sebebi de ortaya çıktı. İşte detaylar...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 19:31
Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu.

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Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...

Uzun süre teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler bu arayışlarında artık sona geldi.

Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle lige verilen arada emin adımlar atmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Nenad Bjelica ile anlaşmaya çok yakın.

Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...

SÖZLÜ TEKLİF TAPILDI!
Bir süredir Hırvat teknik adamla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi sözlü teklifini iletti.

Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli takım, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme teklif etti. Haberde görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken teklifin sözlü olduğu ifade edildi.


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