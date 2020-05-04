Fenerbahçeli eski isimden itiraf! ''Pişmanım''

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Carlos Kameni'den flaş itiraflar geldi. İspanyol basınına konuşan 36 yaşındaki isim hayatta aldığı kararlarda genel olarak pişmanlık duymadığını ancak, Fenerbahçe tercihinden pişmanlık duyduğunu söyledi. İşte detaylar...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 18:54
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2017'de Malaga'dan Fenerbahçe'ye gelen ve uzun süre oynamadıktan sonra geçen yaz sözleşmesi feshedilerek takımdan ayrılan Carlos Kameni, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımda oynadığı için pişmanlık duyduğunu söyledi. İşte Kameni'nin verdiği röportaj...
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Şu anda durumun nasıl geleceğini görmek kolay değil. Gelecek sezon için bir fırsat çıkacak mı göreceğiz. Fenerbahçe'nin bana olan davranışı nedeniyle sözleşmemi feshettim, şanslıyım ki paraya öncelik vermiyorum.
''MALAGA'YA DÖNMEM ÇOCUKLARIMA İYİ GELDİ'' Önceliğim çocukları mutlu etmek. Türkiye'de öyleydiler ancak İspanya'da oldukları kadar değillerdi. Malaga'ya geri dönmem, onlar için fark yarattı.
"KAMERUN'DA HAYAT ZORDU"
13 yaşında, Fransa'ya tek başıma gittim. Kadji Spor Akademi'sindeydim ve Eto'o, Djemba Djemba ve Mbia gibi oyuncularla birlikteydim. Le Havre'de çalışmaya başladım ve sonra beni takımda tutmaya karar verdiler. Çocukken de kuşkum yoktu çünkü o zaman da ne istediğimi biliyordum. Kamerun'da hayat çok kolay değildi, kendi hayatımı bulmak zorundaydım.
"ESPANYOL'A DÖNMEK İSTEDİM" Geçen yaz Espanyol'a geri dönmek istedim ancak reddettiler. Ellerindekine güvendiler. Geri döner miyim, Allah bilir ancak benim o takım için neler hissettiğimi biliyorlar.