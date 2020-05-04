Fenerbahçeli eski isimden itiraf! ''Pişmanım''

"KAMERUN'DA HAYAT ZORDU"

13 yaşında, Fransa'ya tek başıma gittim. Kadji Spor Akademi'sindeydim ve Eto'o, Djemba Djemba ve Mbia gibi oyuncularla birlikteydim. Le Havre'de çalışmaya başladım ve sonra beni takımda tutmaya karar verdiler. Çocukken de kuşkum yoktu çünkü o zaman da ne istediğimi biliyordum. Kamerun'da hayat çok kolay değildi, kendi hayatımı bulmak zorundaydım.



