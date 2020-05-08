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Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! Flaş sözler

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan fakat ligde oynadığı son haftalarda üst üste aldığı başarısız sonuçlar ile şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldımıştı. Teknik direktör arayışlarıa giren sarı-lacivertlilerde liglerin tatil edilmesiyle arayış hız kazanmış gündeme Nenad Bjelica gelmişti. Hırvat teknik direktör de Fenerbahçe ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

8 Mayıs 2020 Cuma 18:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





