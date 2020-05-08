Nenad Bjelica Fenerbahçe'yi açıkladı! Flaş sözler

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan fakat ligde oynadığı son haftalarda üst üste aldığı başarısız sonuçlar ile şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldımıştı. Teknik direktör arayışlarıa giren sarı-lacivertlilerde liglerin tatil edilmesiyle arayış hız kazanmış gündeme Nenad Bjelica gelmişti. Hırvat teknik direktör de Fenerbahçe ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama...
8 Mayıs 2020 Cuma 18:35
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Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve birçok teknik adamla temas kuran Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica olmuştu.
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Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un 47 yaşındaki teknik adamı takımın başına geçirmek istediği ve 1+3 yıllık bir sözleşme önerdiği öne sürülmüştü.
TOMAS: 1+3 YILLIK SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR
Sarı lacivertlilerin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica için Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Stjepan Tomas önemli açıklamalar yaptı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Tomas, vatandaşı Bjelica'nın Sarı-Lacivertliler'in kendisine yaptığı 1+3 yıllık teklife soğuk baktığını söyledi.
BJELICA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Nenad Bjelica sesleri yükselirken, sarı-lacivertlilerin Hırvat teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edilmişti.