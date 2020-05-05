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05 Mayıs 2020, Salı
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Kanarya sahaya indi

Kanarya sahaya indi

, salgın sonrası ilk kez sahaya çıktı. 44 gün sonra yapılan çalışma öncesi toplar dezenfekte edildi, personel maske taktı.

Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'e verilen aradan sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren sarı-lacivertli oyuncular, sahaya indi. Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen antrenman, belirlenen kurallar dahilinde dörderli gruplar halinde yapıldı. Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı. Kulüpten paylaşılan fotoğraflarda antrenmanda kullanılan topların dezenfekte edildiği ve futbolcular ile teknik ekibin sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Teknik ekibin maske ve eldiven takması dikkati çekti.
  1. 5.5.2020
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